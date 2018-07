Les Belges ont été moins nombreux à se rendre en Croatie, en Italie et en Espagne

VAB-Assistance Voyage y a noté une augmentation de 50% de pannes techniques. Le top 5 des pays où l'assureur est intervenu reste toutefois la France (41%), les Pays-Bas (19%), l'Allemagne (8%), l'Italie (7%) et l'Espagne (6%).

Les crevaisons (24%) et les problèmes de moteur (21%) sont les plus fréquents. Suivent ensuite les problèmes de démarrage (17%), les accidents (7%), les problèmes d'embrayage et de boîte de vitesse (7%) ou encore les dossiers médicaux (4%). Bien que les Belges aient été moins nombreux à tomber malades en vacances (-3%), VAB-Assistance Voyage a dû rapatrier 11% de Belges malades.

VAB-Assistance Voyage a également enregistré 67% d'appels supplémentaires pour des problèmes d'AdBlue, cet additif utilisé pour limiter les émissions d'oxyde d'azote des voitures diesel actuelles. "Le voyant AdBlue s'allume dès que l'autonomie restante atteint environ 2.400 km. Malheureusement, beaucoup de vacanciers attendent que le réservoir soit vide, ou presque, et que la voiture refuse de démarrer pour penser à refaire le plein d'Adblue", souligne l'assurance qui précise que la plupart des stations-service vendent de l'AdBlue en bidons.

En outre, l'assureur a enregistré 23% d'appels en plus pour cause de vitrés brisées. "Les voleurs rivalisent d'imagination pour détrousser les touristes en voiture, surtout en Espagne. Ainsi, VAB-Assistance Voyage a reçu plusieurs appels de vacanciers interpelés sur l'autoroute par des gens prétextant un pneu crevé pour les faire sortir de voiture et s'emparer de leurs bagages ou de leur sac à main", prévient encore le VAB.