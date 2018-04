Les atouts touristiques de Bruxelles désormais plus accessibles aux personnes handicapées

La Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles ont uni leurs forces pour permettre à ces personnes souvent confrontées au manque d'information, d'infrastructure adéquate et de compréhension de professionnels, de profiter elles aussi des atouts de Bruxelles et des activités qui y sont organisées.

Le site handy.brussels a été présenté mardi par la secrétaire d'État bruxelloise à l'Égalité des Chances Bianca Debaets (CD&V) et l'échevin de la Ville de Bruxelles en charge de l'Égalité des Chances, Mohamed Ouriaghli (PS).

Handy.brussels rassemble des centaines de fiches contenant la description des lieux attractifs comme les parcs, les musées, les maisons communales, les restaurants et cafés, les magasins, les salles de théâtre...

Les fiches contiennent des plans détaillés et des photos, une description et du feed-back concernant l'accessibilité. Tous les endroits sont géolocalisés et pourvus de commentaires sur mesure fournis par les collaborateurs de l'association A(ccès) à M(obilité pour) T(ous) Concept.

Moyennant quelques clics, l'utilisateur peut évaluer un endroit et s'il le souhaite, envoyer des photos et des commentaires.