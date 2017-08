Les administrateurs de Chickfriend présentés devant le juge mardi

Les deux hommes, originaires de Barneveld et de Zaltbommel, ont été placés jeudi dernier sous mandat d'arrêt pour leur implication présumée dans le scandale du fipronil. Huit lieux ont été perquisitionnés aux Pays-Bas et Belgique jeudi. En Belgique, les endroits visités se situent en Campine et en Flandre orientale. La justice néerlandaise se focalise sur trois entreprises qui semblent avoir joué un rôle clé dans la crise: Chickfriend aux Pays-Bas, Poultry-Vision en Belgique et une autre entreprise néerlandaise qui aurait collaboré avec le fournisseur belge.