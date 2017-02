Léopold Storme est sorti de prison

Le conseil de Léopold Storme, Me Fabian Lauvaux, a confirmé mardi vers 16h00 à l'agence Belga que son client était sorti de la prison de Nivelles dans le courant de l'après-midi. Vendredi, le tribunal de l'application des peines (TAP) de Bruxelles avait accordé la remise en liberté sous conditions à Léopold Storme. Ce Bruxellois de 29 ans avait été condamné à 26 ans de prison en 2010 pour les meurtres de ses parents et l'assassinat de sa soeur.

Léopold Storme est sorti de la prison de Nivelles ce mardi après-midi et devrait rejoindre le domicile de sa grand-mère paternelle à Bruxelles, où il résidera désormais. Vendredi, le TAP de Bruxelles avait accordé la libération conditionnelle à Léopold Storme. Parmi les principales conditions figurent l'obligation de ne pas commettre d'infraction, d'avoir une adresse fixe, de répondre aux convocations de l'assistant de justice mais également de poursuivre ses études et son travail psychothérapeutique. Le ministère public pouvait introduire un pourvoi en cassation contre cette décision mais a décidé, lundi, de ne pas le faire. Léopold Storme était admissible à la surveillance électronique depuis août 2015 et à la libération conditionnelle depuis février 2016.

En 2010, il avait été condamné à une peine de 26 ans de prison par la cour d'assises de Bruxelles pour le meurtre de ses parents et l'assassinat de sa soeur, commis le 16 juin 2007, dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Il a toujours nié ces crimes, affirmant qu'il avait été lui-même victime de l'agression dont sont décédés ses parents et sa soeur. En prison, il a poursuivi ses études universitaires à la Solvay Brussels School, par correspondance. Il avait déjà bénéficié de congés pénitentiaires et de permissions de sortie évalués positivement.