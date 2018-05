Léopold II, la descente aux enfers

Statues et bustes de Léopold II volés ou tagués, appels d'élus et de collectifs de la diaspora belgo-congolaise en faveur d'un débat national sur le passé colonial, sortie de romans et de BD centrés sur les atrocités commises au Congo au temps où il était la propriété personnelle du deuxième roi des Belges... La cause est entendue : le " roi bâtisseur " est désormais, en Belgique et à l'étranger, la figure emblématique des méfaits du colonialisme. Naguère considéré comme un chef d'Etat " visionnaire ", il est devenu le méchant de l'histoire, un roi maudit jugé coupable de crime contre l'humanité, au point d'écorner l'image de la Belgique à l'étranger.

...