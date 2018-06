Le zoo de Planckendael perd deux éléphants en une semaine

Les soigneurs ont mis fin à sa souffrance "avec le coeur lourd", poursuit le communiqué. L'insuffisance rénale, irréversible, était contrôlée avec une alimentation pauvre en protéines, mais l'état du pachyderme "s'est dégradé plus rapidement que prévu". Le Temple des éléphants du zoo restera fermé un certain moment. "Le troupeau d'éléphants a besoin de temps pour faire ses adieux à Phyo Phyo. (...) Le troupeau doit trouver un nouvel équilibre", indique encore le communiqué. L'éléphante avait donné le jour à six éléphanteaux au cours de sa vie. Le dernier venu étant Tarzen, né en avril, qui nécessitera désormais l'attention des soigneurs.

Sa fille est morte la semaine dernière

Fin mai, le parc animalier Planckendael, déplorait la perte de l'éléphante Qiyo, morte inopinément dans la nuit. Qiyo était la fille de Phyo Phyo, qui réside aussi à Planckendael, et aurait eu 3 ans le 16 juin. Qiyo était née à Planckendael. La section des éléphants est restée fermée lundi afin que ses congénères puissent prendre congé de Qyio. La cause précise de la mort n'est pas encore connue. Qiyo n'était pas dans son état normal dimanche mais ne présentait pas de symptômes de maladie. Planckendael va faire appel à des spécialistes britanniques afin de tenter d'y voir plus clair. "Nous craignons qu'il s'agisse d'herpès de l'éléphant", peut-on lire dans le communiqué. "La rapidité du décès renforce cette hypothèse. Les jeunes éléphants âgés de 2 à 8 ans sont particulièrement sensibles à ce virus pour lequel il n'existe pas de vaccin. Le virus est présent de façon latente chez tous les éléphants". Planckendael soutient un programme de recherche sur ce virus auprès des universités de Gand et de Rotterdam.