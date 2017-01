Le Westland Shopping Center d'Anderlecht à nouveau complètement ouvert lundi

Le premier étage sera toutefois déjà accessible ce samedi. Les commerçants, dont certains estiment que la fermeture ne résulte pas d'un cas de force majeure mais est bien due à un mauvais entretien général du centre commercial, se réuniront mardi matin afin de réfléchir aux options et mesures à prendre face aux réparations des préjudices subis par leurs points de vente.

Une solution technique, imposée par les experts dépêchés pour analyser les risques, a été mise en place afin de rouvrir le centre en toute sécurité. Des portiques métalliques ont ainsi été placés afin de sécuriser le faux plafond.

L'installation des portiques au premier étage est en cours et sera finalisée pour l'ouverture du premier étage ce samedi matin. Les travaux au niveau rez-de-chaussée se poursuivront pendant le weekend afin de permettre la réouverture du rez-de-chaussée lundi matin, explique encore la direction.

Une campagne radio est programmée dès mardi pour informer les clients de la réouverture, qui bénéficieront des deux premières heures de parking gratuites de lundi jusqu'au 31 janvier.

Cette semaine de fermeture inopinée, en pleine période de soldes, laisse un goût amer aux commerçants. D'autant plus que certains d'entre eux estiment que l'effondrement du toit est dû à "un mauvais entretien général du centre commercial du Westland ainsi qu'à la mauvaise exécution de travaux sur le parking en toiture avec des engins qui n'étaient pas adaptés à la fragilité et vétusté du bâtiment". Ils déplorent une perte très importante des chiffres d'affaires "estimée à plus d'une dizaine de millions d'euros".

Devant "le silence de la part du gestionnaire" et les "nombreux manquements des propriétaires dans ce dossier", les commerçants se réuniront mardi matin pour débattre des mesures à prendre pour obtenir réparations quant au préjudice subi. Seront notamment abordés les questions de l'indemnisation pour la perte de bénéfice en période de soldes, du loyer pendant la fermeture, des pertes sur salaires du personnel engagé, de l'anéantissement de l'image de marque du centre commercial, etc.