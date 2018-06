Le Wallon dépense davantage que le Flamand pour supporter les Diables Rouges

En analysant les données régionales, on constate que le Wallon débourse 35 euros, contre 15 euros pour le Flamand. Les Brésiliens (60 euros en moyenne) et les Portugais (51 euros) sont les plus dépensiers pour supporter leur équipe nationale.

Parmi les Belges interrogés lors de l'étude, 11% indiquent dépenser davantage d'argent que d'habitude en snacks (pizza, chips, hamburgers...). Cette proportion grimpe à 51% chez les Argentins et à 44% chez les Brésiliens.

Quelque 12% des Belges prévoient également de dépenser plus d'argent en boissons alcoolisées. Ils sont notamment devancés par les Portugais (37%) et les Espagnols (29%).

Un Belge sur dix se dit par ailleurs prêt à donner 1% de ses revenus annuels en échange d'une victoire en Coupe du monde. Ce classement est dominé par les Argentins, avec 41%.

Les Belges interrogés considèrent que l'Allemagne sera leur principal concurrent lors de la compétition en Russie. Selon l'étude, 15% des Wallons pensent que la Belgique sera championne du monde, contre 7% des Flamands.