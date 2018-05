Le tribunal tranche en faveur de Bernard Wesphael

Le père de Victor avait introduit une procédure en son nom et celui de son fils pour obtenir des réponses quant aux "éléments troublants soulevés par la cour" d'assises.

Le tribunal considère que l'acquittement de la cour d'assises est une décision qui rend les poursuites irrecevables. L'ex-mari de Véronique Pirotton devra s'acquitter de l'euro symbolique, que la partie défenderesse n'avait pas réclamée pour Victor.

Les juges ont notamment retenu dans leur jugement le fait que le père de Victor, qui représentait son fils, encore mineur à l'époque, au procès devant la cour d'assises du Hainaut, ne s'était pas constitué partie civile en son nom propre, "alors qu'il avait la possibilité de le faire". De l'autre côté, le tribunal estime que Victor était, lui, bien représenté au procès et qu'il a dès lors eu l'occasion de faire valoir ses arguments.

"Cette décision nous fait plaisir car nous considérions depuis le début que cette procédure était manifestement abusive et le tribunal consacre cette manière de voir les choses", a commenté à l'issue de l'audience mardi Me Didier Pire, avocat de Bernard Wesphael.

"C'est une décision assez conventionnelle à laquelle on pouvait s'attendre", a réagi Me Séverine Solfrini, avocate de l'ex-mari et de son fils. La partie demanderesse peut encore se tourner vers la cour d'appel. "Je vais prendre connaissance du jugement et envisager en concertation avec eux" cette possibilité. "C'est à eux de décider la position qu'ils veulent prendre, s'ils veulent continuer la procédure et le combat ou s'ils veulent s'arrêter là."

Véronique Pirotton avait été retrouvée morte dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2013 dans la chambre d'hôtel qu'elle occupait avec son mari, Bernard Wesphael. Ce dernier a été acquitté le 6 octobre 2016 par la cour d'assises du Hainaut du meurtre de son épouse.