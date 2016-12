Le TEC modifie légèrement ses horaires en janvier

La grande nouveauté de la rentrée de janvier sera la création de la ligne de bus 54 reliant la gare de Namur à Saint-Servais. Cette nouvelle ligne, exploitée à partir du 2 janvier avec des bus de plus petit gabarit, est complémentaire aux lignes 1 et 2, précise le TEC Namur-Luxembourg. En semaine, elle assurera six fois par jour et par sens une desserte plus fine du quartier de Saint-Servais.

L'essentiel des modifications d'horaires ne porte que sur quelques minutes. Les voyageurs sont invités à consulter le site internet infotec.be.