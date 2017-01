Le taux d'absentéisme à son maximum durant les premiers lundis de l'année

Lors de ces 11 journées, les annonces de congé maladie sont "très fréquentes". "Ce sont les 5 % de jours dans une année où les déclarations de maladie sont les plus nombreuses".

Les lundis connaissent le taux d'absentéisme moyen le plus élevé parmi les jours de la semaine, avec 7,01 %, devant les vendredis (6,54 %).

Securex note par ailleurs que plus l'entreprise a de travailleurs, plus la proportion d'employés en congé maladie augmente. Les petites sociétés, qui comptent 4 travailleurs ou moins, ont un taux d'absentéisme moyen de 4,92 %. Cela grimpe à 7,13 % entre 100 et 199 travailleurs et même à 10,92 % au-dessus de 1.000 employés.