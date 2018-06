Le syndicat indépendant pour cheminots a déposé un nouveau préavis de grève

Le préavis de grève couvre la période du mardi 10 juillet 2018 de 03h00 au jeudi 12 juillet à 03h00.

Le motif est un désaccord sur les propositions de revalorisation du personnel de conduite des trains, affirme HR-Rail.

L'employeur annonce qu'une réunion de conciliation aura lieu le mardi 3 juillet dans l'après-midi. Selon le SIC, elle est prévue à 16h00.

Le secrétaire national au SIC, Pascal Dumont, a confirmé à Belga le dépôt de ce préavis de grève. "Nous n'avons qu'une seule demande, le retrait de l'ordre du jour de la commission paritaire nationale du 11 juillet prochain de l'accord conclu entre la direction et les deux organisations syndicales reconnues (CGSP et CSC, NDLR) concernant la revalorisation du personnel de conduite. Nous exigeons ce retrait afin que l'on se remette autour de la table."

"Nous avons consulté nos affiliés et 100% d'entre eux sont contre cet accord", ajoute M. Dumont. Selon le SIC, cette revalorisation engendrerait en réalité une perte de revenus pour la majorité des conducteurs de trains. "On ne touche pas aux salaires mais le système de calcul des primes serait revu. Les heures de prestations et les horaires seraient davantage pris en compte tandis que l'expertise, comme la connaissance du matériel ou des différentes lignes, serait supprimée. Nous avons fait plusieurs simulations. Dans tous le cas, nous aboutissons à une perte de revenus."

Le SIC avait déposé un premier préavis de grève de 24 heures pour hier/mercredi le 27 juin. Il avait été refusé par HR-rail pour des raisons juridiques. "Nous en avons discuté avec notre avocat. Et je suis certain que ce préavis-ci ne sera pas refusé", a assuré Pascal Dumont.