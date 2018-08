Le SPF Justice conteste la sortie de la N-VA sur le banc d'épreuves des armes à feu

"Il n'y a pas de problème dans la gestion de stocks à détruire. La tâche de destruction du banc des épreuves des armes suit son cours et le travail est correctement exécuté", a contesté le SPF Justice dans un communiqué.

"Aujourd'hui au banc d'épreuves des armes de Liège, le flux entrant n'est pas plus important que le flux sortant", assure-t-il, tout en précisant que les armes ne "traînent" pas dans les greffes, mais y restent au contraire le moins de temps possible, dans l'attente d'une décision du procureur ou du tribunal.

Le SPF s'oppose par ailleurs fermement à la proposition des nationalistes flamands qui préconisent que les marchands détruisent eux-mêmes les armes illégales. "C'est une mission de haute sécurité publique qui ne peut en aucun cas être confiée au privé", affirme-t-il.

De surcroît, un marchand d'armes est "matériellement incapable" de détruire complètement et de façon irréversible une arme à feu. "La destruction complète et irréversible des armes à feu nécessite beaucoup de puissance et ne peut se faire que dans l'industrie. Le plus simple et le plus sûr est de simplement les détruire dans un haut-fourneau", insiste le SPF.