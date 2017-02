Le scandale Publifin enrage les Wallons: 1 sur 2 serait décidé à changer son vote

Ce sont les plus de 55 ans qui sont le plus en colère, avec 54,5% qui annoncent une intention de modifier leur vote par rapport à 2014. Viennent ensuite les 35-54 ans (43,5%) et les moins de 35 ans (27,5%).

Cette volonté de changement de vote touche toutes les formations politiques. Ils sont ainsi 45,5% au sein de l'électorat socialiste de 2014, contre 40% parmi celui du MR, 50% au cdH et 37,5% chez Ecolo.

Selon le sondage, il ressort par ailleurs que 23,5% des Wallons sondés indiquent ne pas avoir encore fait leur choix. Cependant, ils sont 21,3% à annoncer vouloir voter pour le PS (32% des voix en 2014), contre 20,7% pour le MR, 17,4% pour le PTB, 13,7% pour Ecolo et 10,1% pour le cdH. "Derrière eux, le PP ne profite étonnamment qu'assez peu des affaires, passant de 4,5% à 6,9% de suffrages déjà arrêtés. (...) Défi (ex-FDF) n'en sort pas non plus beaucoup plus fort que précédemment, avec une implantation wallonne qui reste difficile (4,5%)", précisent les journaux de Sudpresse.

A noter également que 84% des sondés n'acceptent plus qu'un élu puisse continuer à exercer plus d'un mandat rémunéré, alors qu'ils sont 12% à tolérer le maintien de ce système.

Le sondage a été réalisé via Internet, les 16 et 17 février, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes. Sa marge d'erreur est de 3,02%.