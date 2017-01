Le roi Philippe reçoit jeudi la chancelière allemande Angela Merkel

La chancelière s'entretiendra aussi avec le Premier ministre Charles Michel et se rendra le même jour à Luxembourg pour rencontrer le chef du gouvernement grand-ducal Xavier Bettel, selon le gouvernement fédéral allemand.

Le roi avait déjà reçu la chancelière allemande le 4 mars 2015 au château de Laeken. Un an plus tard, il avait salué soir l'"exemple de solidarité" donné par l'Allemagne face à l'afflux de réfugiés et son rôle européen, en recevant le président Joachim Gauck lors d'un dîner de gala au château de Laeken, au premier jour de sa visite d'Etat en Belgique.

Selon Berlin et l'entourage de M. Michel, l'entretien entre les deux chefs de gouvernement porteront sur les préparatifs des prochains sommets européens, de La Valette, le 3 février, et de Rome en mars, qui seront consacrés à l'avenir de l'UE après le Brexit.

Les universités de Louvain et de Gand remettront conjointement le 12 janvier le titre de doctorat d'honneur à Mme Merkel lors d'une cérémonie à Bruxelles. Cette cérémonie se déroulera à l'espace The Egg, en présence de M. Michel et du ministre-président flamand, Geert Bourgeois.

Les deux universités souhaitent récompenser la cheffe du gouvernement allemand depuis novembre 2005 pour ses "efforts diplomatiques et politiques visant à renforcer la puissance politique de l'Europe et à défendre des valeurs qui permettent à notre continent de trouver l'unité dans la diversité".