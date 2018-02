Le remplacement des F-16, une bombe communautaire ?

Dernier virage avant la ligne droite d'arrivée ? Ce 14 février, les deux agences étatiques encore en compétition pour le remplacement des F-16 belges doivent remettre leur best and final offer (" bafo " en jargon), leur offre ultime. Elle comprend les coûts d'acquisition et de fonctionnement des nouveaux chasseurs-bombardiers, et un projet d'accord de partenariat entre le gouvernement vendeur et la Belgique. Les candidats toujours en lice dans le cadre de l'appel d'offres belge sont le F-35 du constructeur américain Lockheed Martin, avion furtif de cinquième génération considéré comme le grandissime favori, et le Typhoon du consortium Eurofighter dominé par la Grande-Bretagne.

...