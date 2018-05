Le PTB veut bien gouverner mais ne voit pas avec qui

"Nous, on veut bien gouverner mais avec qui et pour faire quoi? Depuis 25-30 ans, on a l'habitude en Belgique d'être avec des partis de gauche qui mènent une politique de droite", a déclaré M. Hedebouw.

Le parti communiste vise plus particulièrement le PS qui a accepté diverses mesures visant les bénéficiaires d'allocations de chômage (contrôle, sanction, dégressivité, etc.).

"Le PS a voté la chasse aux chômeurs. Nous, le PTB, on ne va pas faire ça", a ajouté le député.

Le PTB se sent plus proche des écologistes. "Ecolo, il faudrait qu'ils disent s'ils sont de gauche ou de droite. Apparemment, il ne savent pas trop bien. A partir du moment où ils sont de gauche, c'est avec Ecolo qu'on a le plus d'atomes crochus".

Les communistes ne veulent pas de "compromissions". "Il est temps après 25-30 ans que le peuple relève la tête et dise: on en a marre de tous les politiciens traditionnels, on veut une rupture. Nous disons 'chiche' à nos électeurs. Vous voulez une rupture, vous aurez une rupture mais ne demandez pas alors au PTB de faire tellement de compromis que ça devient des compromissions", a souligné M. Hedebouw.

Formation maoïste à l'origine, le PTB dit soutenir un socialisme 2.0. Il oppose "500 ans de capitalisme et 150 ans de socialisme". "On veut sortir du cadre, du paradigme (...) Je ne comprends pas ces économistes qui nous disent aujourd'hui que le capitalisme fonctionne", a encore dit le député.