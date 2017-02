Le prochain sommet de l'Otan couplé à la visite de Trump pour le 25 mai

La tenue d'un mini-sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des 28 pays alliés - et peut-être 29, si la Macédoine adhère entre-temps - à Bruxelles est acquise depuis leur dernière rencontre en date, à Varsovie en juillet 2016. La Maison Blanche a évoqué début février l'échéance de "fin mai", liée à une visite de M. Trump en Italie à l'occasion d'un sommet des dirigeants du G7 les 26 et 27 mai à Taormine (Sicile).

Le Premier ministre belge Charles Michel a indiqué mercredi dernier sur Twitter que le sommet aurait lieu le 25 mai et que le nouveau quartier général de l'Alliance atlantique serait "ouvert" à cette occasion. Il a mentionné cette date sur base d'informations solides, provenant notamment de Washington, selon son entourage. Si la date n'est pas (encore) confirmée officiellement - "des consultations sont toujours en cours", ont indiqué mardi des responsables de l'Otan -, elle parait de plus en plus vraisemblable de jour en jour, selon plusieurs sources.

Mais le nouveau siège de l'Alliance, un projet pharaonique de plus d'un milliard d'euros en construction depuis fin 2010 - la première pierre avait été posée le 16 décembre de cette année à la suite d'une décision remontant à ... 1999 - face à l'actuel, ne sera que partiellement opérationnel. En raison de retards causés par des problèmes liés à la sécurité informatique. Les membres du personnel de l'Otan interrogés individuellement ne se hasardent même plus à fixer une date pour leur déménagement "de l'autre côté du boulevard" Léopold III reliant Bruxelles à son aéroport. "Cette année" est la réponse la plus communément donnée, alors que le déménagement était prévu au premier trimestre. Il est vrai que les travaux devaient initialement se terminer au printemps 2016...

Retard

Le retard est causé par "un certain nombre de problèmes sur la partie Système d'information et de communication", a précisé une source proche du dossier à l'AFP. Le fournisseur chargé de l'"Infrastructure réseau active" n'a toujours pas livré l'Alliance atlantique, ce qui repousse les tests de sécurité et donc la mise à disposition du système informatique pour ses futurs utilisateurs.

Les équipes de l'Otan, quelque 4.200 employés et diplomates des pays membres, devaient initialement déménager au premier semestre 2017. Mais l'objectif est désormais de prendre possession du nouveau bâtiment après les vacances d'été, "à mon avis plutôt fin septembre", avait souligné la même source. Le système informatique doit être "greffé à deux autres projets informatiques", celui de la sécurité électronique du bâtiment et celui de l'infrastructure audiovisuelle. Trois éléments distincts qui ne sont pas gérés par la même maîtrise d'ouvrage, le système IT relevant d'une agence spécialisée de l'Otan et les autres projets du ministère belge de la Défense.

En résumé, selon cette source proche du dossier, "il y a un effet domino" qui entraîne "un décalage de trois mois", repoussant de mars à juin l'achèvement de l'aménagement du site. Avec la pause des congés d'été le déménagement serait de fait repoussé à septembre. La sécurité des lieux, que l'Otan a toujours présentée comme une priorité, l'est d'autant plus au moment où la Russie du président Vladimir Poutine, avec laquelle elle entretient des relations tendues, est accusée d'avoir orchestré des piratages informatiques prenant pour cible plusieurs alliés, dont les Etats-Unis.