Le premier bordel de poupées a ouvert en Belgique

Même le plus vieux métier du monde est sur le point d'être sacrifié sur l'autel des nouvelles technologies. Dans le premier bordel en Belgique qui emploie des poupées, les clients ne paient plus pour avoir de vraies prostituées, mais bien pour une heure d'intimité avec des Realdoll, des poupées plus vraies que nature. Capote non obligatoire.