"Le plus important sera d'être prêt le jour J contre le Panama"

Les Diables Rouges s'entraînent une dernière fois dimanche après-midi à Tubize, avant d'affronter le Costa Rica lundi soir au Stade Roi Baudouin dans leur 3e et dernier match de préparation au Mondial en Russie.

"Demain, on doit oublier le résultat", déclare Eden Hazard. "Si on perd en ayant fait un super match, cela ne me pose pas de problème. Il ne faut pas penser au résultat et mettre notre jeu en place. Le plus important sera d'être prêt contre le Panama".

Comme pour la plupart des joueurs de la "génération dorée" des Diables, le Mondial en Russie sera le troisième grand tournoi pour Eden Hazard, après la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2016. "C'est le moment pour briller, mais pas que pour moi. On arrive tous à un âge, 26/27 ans, voire 30 ans pour certains, où on arrive au sommet de notre forme, comme on peut le voir dans nos clubs respectifs. Si on veut faire quelque chose de bon, c'est maintenant, il ne faut pas repousser l'échéance à deux ou quatre ans".

Le capitaine des Diables Rouges ne cache pas ses ambitions. "Nous allons en Russie avec l'ambition de gagner. Cela ne sera pas facile mais nous devons donner le meilleur de nous-mêmes".

L'équipe belge s'envolera mercredi pour la Russie et jouera son premier match de Coupe du monde le lundi 18 juin face au Panama à Sotchi. Les Diables affronteront ensuite la Tunisie (23 juin à Moscou) et l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).