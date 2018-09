Le parlement wallon s'offre une chaîne YouTube et une 1ère prise de bec

"J'espère que ces scrutins ne tourneront pas au Vaudeville et que le parlement pourra continuer à travailler", a souligné à ce propos M. Antoine.

En attendant, à Namur comme ailleurs, une rentrée ne va pas sans quelques nouveautés. Ainsi, outre des huissiers désormais en habits d'apparats - redingote et noeud papillon de rigueur - pour les événements marquants, le parlement dispose dorénavant de sa chaîne YouTube qui retransmettra en direct, et en intégralité, les travaux des commissions parlementaires et de la séance plénière. Jusqu'à présent, seule cette dernière avait les honneurs du net et des télévisions locales de Wallonie.

"Cette mise en image du travail du parlement - une grande première - permettra de mieux le faire connaître et de renforcer les liens entre l'institution et les citoyens", a poursuivi le président du parlement régional.

Si ces derniers étaient branchés sur la chaine YouTube de l'assemblée ce mercredi après-midi, ils ont pu assister à une sérieuse prise de bec entre la députée socialiste Eliane Tillieux et le ministre wallon de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet (MR). En cause: le report à 2020 de la phase transitoire de la réforme des APE (aides à la promotion de l'emploi), annoncé en juillet dernier par le ministre libéral.

"Il n'y a pas de report de la réforme mais un report de la phase transitoire qui ne portera plus que sur une année au lieu de deux", a d'emblée précisé Pierre-Yves Jeholet. "Nous avons estimé que nous n'étions pas en mesure d'informer les employeurs suffisamment tôt de leur situation, avant et après l'entrée en vigueur de la mesure, pour que la période de transition puisse commencer au 1er janvier 2019", a-t-il ajouté alors que les députées Eliane Tillieux et Hélène Ryckmans (Ecolo), à l'instar du secteur, s'inquiétaient une nouvelle fois des conséquences de cette réforme sur l'emploi.

"Vous avez un culot dingue de critiquer tout ce que vous avez été incapables de faire", a vertement rétorqué le ministre, dénonçant "les campagnes de désinformation du PS et de la FGTB qui pratique depuis longtemps un syndicalisme politique et qui a mené une campagne d'affichage trompeuse dans des bâtiments publics, avec l'assentiment du PS".

Après cette passe d'armes, les esprits se sont calmés et les parlementaires ont pu adopter, en fin de séance, 3 projets de décret portant notamment sur la convention entre la France et la Région pour l'amélioration de la Lys mitoyenne entre la France et la Wallonie et pour celle de l'aménagement du canal de Pommeroeul à Condé. Deux accords de coopération entre les différentes entités du pays ont également été approuvés.