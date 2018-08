"Le parcours des personnes en situation de handicap qui souhaitent créer leur propre emploi tient presque de la folie"

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Ministre-Président Wallon,

Madame la Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,

Monsieur le Ministre des indépendants,

Madame la Ministre régionale de l'Action Sociale et de la Santé,

Monsieur le Ministre régional de l'emploi et de l'économie,

Mesdames,

Messieurs,

C'est dans un moment de profond désarroi que j'entreprends de vous écrire.

Je suis un simple citoyen porteur d'un handicap non visible.

Depuis plusieurs années déjà, j'occupe bénévolement la présidence d'une ASBL dont l'objet social est l'accompagnement et la défense des Travailleurs Indépendants Handicapés (TIH) et de ceux qui fondent le rêve de créer leur entreprise et qui au quotidien transcendent leurs situations pour espérer être un jour des chefs d'entreprise comme les autres.

Hélas, ce type de challenge n'est pas une aventure aisée et il est jalonné de difficultés parfois difficilement surmontables. Souvent paupérisés par le handicap, les Handipreneurs n'ont que très rarement accès au capital ou au crédit bancaire pour un investissement. Ce ne sont là que la face la plus visible de situations auxquelles doivent s'ajouter pièges à l'emploi, l'incompréhension des familles et autres besoins d'adaptations de postes de travail.

Et pourtant, les Handipreneurs sont des personnes capables de créer des richesses et de participer activement à la vie économique du pays. Le handicap des entrepreneurs est souvent stigmatisé par des valides. Il est vu comme une incapacité alors qu'il devrait faire l'objet d'une analyse des réelles capacités d'adaptation et de la volonté profonde qui anime les porteurs de projets.

Je ne pensais pas devoir vous écrire ces mots. Je gardais tout au fond de moi l'illusion que les voix du monde associatif siégeant dans les différentes Commissions Fédérales et Régionales s'élèveraient pour souligner ces situations injustes. Elles sont restées muettes.

Alors, c'est au nom de ceux et celles qui désirent vivre l'expérience du statut d'indépendant et de chef d'entreprise que je tiens à attirer votre attention sur la nécessité impérative de mettre sur pied une réelle politique de l'emploi inclusif. Certains de nos voisins européens ont déjà bien avancé sur ce sujet et force est de constater que notre pays est à la traîne tant d'un point de vue Fédéral que Régional.

L'Handipreneuriat est l'une des portes d'entrée au marché du travail.

Les personnes en situation de handicap font aujourd'hui l'objet de discrimination à l'embauche et de nombreuses victimes de ces discriminations envisagent aujourd'hui de créer leur propre emploi. Créer son emploi, c'est la possibilité de ne plus être une charge pour la collectivité, d'organiser ses horaires de travail en fonction de sa situation physique et se sentir utile à la société tout en étant reconnu pour ses compétences.

A l'heure où j'écris ces quelques lignes, aucune législation ne favorise l'entrepreneuriat complémentaire ou principal des personnes en situation de handicap. Le parcours tient presque de la folie pour ceux et celles qui s'y engagent.

La création d'activités est un droit fondamental revendiqué par la Convention des Nations Unis relative aux droits des personnes handicapées que notre pays a ratifiée, mais si peu respectée. Ce ne sont pas les différentes aides existantes en matière d'aides à la création d'entreprise (chèques-entreprises, réductions de cotisations sociales) qui permettent aux personnes en situation de handicap de franchir le cap du projet à la création. Après études de dossiers, une aide réelle en matière de Capital, d'accès au crédit d'investissement garantis par le secteur public et d'accompagnement financé et adapté assurerait le démarrage de la création d'une entreprise et sa pérennisation à toutes personnes en situation de handicap qui en feraient la demande.

Récemment, les candidats handipreneurs ont applaudi lorsque la Ministre régionale de l'action sociale s'est exprimé sur sa volonté de sortir les personnes de l'assistanat. Nous sommes nombreux à vouloir nous investir dans une réflexion commune sur les différents axes à développer pour favoriser l'inclusion et la diversité sociale des créateurs d'entreprise. Nous vivons ces réalités au quotidien et notre connaissance de ces problématiques participerait à faire avancer ces questions.

Je vous sais sensibles à l'insertion et l'inclusion des personnes en situation de handicap et je n'ai aucun doute sur le fait que vous entendrez.

Mohamed EL HENDOUZ

Président-Fondateur

ASBL HANDIJOB'PROJECT