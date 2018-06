Le numéro spécial 1722 réactivé

L'Institut royal météorologique lance une alerte aux orages valable depuis 16h00 jusqu'à 2h00 du matin vendredi, sur l'ensemble du territoire. Elle sera jaune jusqu'à jeudi milieu de matinée et passera ensuite en orange.

"Durant la nuit de mercredi à jeudi, nous prévoyons encore un risque d'orages isolés, surtout sur le sud du pays et dans les régions proches de la frontière française", prévient l'IRM. "Ces orages peuvent localement être intenses et donner lieu à des précipitations abondantes." Jeudi, les orages se feront encore plus nombreux et toucheront plusieurs endroits du pays "avec parfois beaucoup de précipitations en peu de temps, de la grêle et possibilité de rafales de vent." Il est vivement déconseillé de prendre la route.

Le numéro 1722 restera actif jusqu'à nouvel ordre.