Le nombre de voitures des bruxellois stagne, mais la pression automobile reste élevée

Selon parking.brussels, qui cite l'Institut bruxellois de la Statistique (IBSA), avec 41 voitures pour 100 habitants, Bruxelles se situe en retrait par rapport aux deux autres régions du pays (53 voitures pour 100 habitants en Flandre et 49 voitures pour 100 habitants en Wallonie).

Selon l'opérateur du stationnement, malgré cela et malgré de nombreux aménagements de voirie visant à dissuader l'usage de l'automobile, la pression automobile persiste. La voiture reste utilisée dans près de la moitié des déplacements.

Il ressort par ailleurs du rapport que l'offre globale de stationnement en voirie s'élève, de manière stable, à 266.000 places, à Bruxelles, soit un emplacement pour cinq habitants. Bruxelles-Ville se taille la part du lion (45.000 emplacements), suivie par Schaerbeek et Anderlecht (26.000 emplacements chacune), les deux autres communes de plus de 100.000 habitants. Par rapport à la population, Woluwe-Saint-Pierre et Watermael-Boitsfort offrent le plus d'emplacements (près de quatre places pour 10 habitants).

Le nombre d'emplacements hors voirie en tourne quant à lui autour de 500.000. Parmi eux, poursuit parking.brussels, on dénombre quelque 25.000 emplacements dans les parkings publics, 1.500 emplacements Park&Ride (parkings à proximité des gares et des stations de métro afin de favoriser l'usage des transports en commun), 250.000 garages privés et 223.000 autres réservés aux bureaux, commerces, écoles, industrie...

Parking.brussels a par ailleurs fait un parallèle entre la stagnation de la possession d'une voiture par les ménages bruxellois et la hausse du nombre de déplacements à vélo au cours des dernières années tel qu'illustré par le résultat des comptages effectués en différents points du territoire régional par Pro Velo. Cette asbl estime le nombre de cyclistes à 28.100 l'an dernier contre 9.500 en 2008. Après une hausse spectaculaire en 2016 (30%), les chiffres de 2017 marquent cependant un léger repli (0,8%).