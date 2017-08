Le nombre de personnes en incapacité de plus d'un an se stabilise

Le nombre de personnes en incapacité de travail de plus d'un an n'a augmenté au premier trimestre que de 0,8% par rapport au premier trimestre de 2016, alors qu'il progressait l'an dernier de 2,1% sur la même période, rapportent L'Echo, De Tijd, De Morgen et Het Laatste Nieuws sur base de chiffres de l'Inami.