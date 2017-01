Le nombre d'indépendants n'a jamais été aussi élevé en Belgique

Willy Borsus (MR) se fonde sur des chiffres de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti).

Selon lui, l'augmentation est "spectaculaire" pour les indépendants à titre principal, les chiffres de l'Inasti démontrant que depuis le 1er janvier 2015, le nombre d'indépendants à titre principal a augmenté de 18.450, c'est-à-dire une augmentation de 2,66% (un nombre arrêté au 30 septembre 2016).

"Cela signifie donc que chaque mois depuis 2015, ce sont en moyenne 878 nouveaux indépendants qui se lancent", a indiqué le ministre dans un communiqué.

Selon lui, pour l'année 2013, l'augmentation n'était que de 0,0289%.

"On voit que les mesures de soutien aux Indépendants et aux PME prises par le gouvernement payent. On constate très largement que l'amélioration considérable du statut social des indépendants encourage de nombreux Belges à franchir le pas de l'aventure entrepreneuriale", a précisé M. Borsus.