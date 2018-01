Le MR Hervé Jamar héberge des migrants

Catherine Robert, épouse de l'ex-ministre MR Hervé Jamar, ne l'écrivait pas autrement sur Facebook, le 20 janvier dernier. "Je ne suis pas tenue par un devoir de réserve, moi, donc oui, j'ose. [...] J'espère que grâce aux élus de ma couleur, le projet de loi "délation-perquisition" ne sera pas voté et qu'ils montreront s'ils ont vraiment le sens de l'humain et leur liberté de penser et de dire non, et alors, seulement je pourrai encore être fière de ma couleur."

Catherine Robert est très active au sein du groupe citoyen d'aide "Hesbaye, terre d'accueil". Le couple Jamar héberge d'ailleurs des réfugiés et offre "le couvert, un peu de chaleur, de repos, juste un peu de répit" à des migrants du parc Maximilien, où le gouverneur de la province de Liège a déjà été aperçu en personne. Il paraît même qu'il apprécie passer ses week-ends à partager des parties de jeux de sociétés avec ses hôtes. Aurait-il, comme d'autres, mis ses valeurs entre parenthèses, s'il était resté le collègue de Theo Francken ?