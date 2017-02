Le "mode d'emploi" de la N-VA sur sa communication à propos de Trump

La N-VA a donné des directives très strictes et précises aux politiciens de son parti quant à l'attitude à adopter lorsqu'on leur pose des questions sur Donald Trump. On leur conseille, grosso modo, de se taire ou de critiquer la gauche. Il est vrai que le sujet est sensible. Le point sur cette note et la drôle de position du parti sur le sujet.