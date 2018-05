Le groupe GBL d'Albert Frère dans le viseur du FBI

Lafarge, qui a fusionné avec le Suisse Holcim en 2015, est aujourd'hui suspectée d'avoir versé, entre 2011 et 2015, via sa filiale syrienne, plus de 12 millions d'euros (taxes pour assurer le passage des employés, achat de matières premières...) à des factions armées, dont l'EI pour maintenir l'activité de l'usine. Les comités "sûreté" du groupe, évoquaient pourtant dès 2013 les pressions de groupes djihadistes, mais, selon lui, ses "alertes" n'ont pas été suivies. L'abandon de l'usine aurait "dû s'imposer" dès 2011-2012, dit encore Jean-Claude Veillard, l'animateur de ces comités .

...