Le gouvernement Michel sauve-t-il la sécu ?

Une passe d'armes pleine de rancoeur. En pleine période de voeux politiques pour 2017, l'ancien Premier ministre Elio Di Rupo et son successeur, Charles Michel, se sont étripés dans les médias. Première fusée, lancée le 12 janvier par le président du PS, qui a occupé le Seize de 2011 à 2014 : " Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons jamais connu un gouvernement aussi destructeur des protections sociales. " Riposte virile du libéral dans SudPresse, le 14 janvier : " Di Rupo a sombré dans une démagogie digne de l'extrême droite ! " Nouvelle réplique PS : " J'appelle Charles Michel à garder son sang-froid. " " Nous voulions dire stop aux insultes permanentes du PS, dont le discours est plus tranché que le PTB ", précise-t-on chez l'actuel Premier. Voilà pour l'écume des choses. Et le choc des ego.

