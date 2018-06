Le gouvernement Michel est un cabinet de la discorde, mais court-il aussi au désastre?

Les années de vaches grasses sont révolues pour le gouvernement Michel. Onze mois avant les élections fédérales, les dossiers difficiles et importants s'accumulent. Ainsi, la semaine dernière, le gouvernement a reporté la décision sur le remplacement des avions de combat F-16 au 14 octobre 2018, le jour des élections communales. Que les offres de l'Américain Lockheed Martin pour le F-35 et du British BAE Systems pour l'Eurofighter ne soient valables que jusqu'à la mi-octobre est un détail agaçant. Plus important encore, le gouvernement - sous la pression du Premier ministre Charles Michel (MR) qui se laisse mettre sous pression par la France - reconsidère le Rafale de Dassault, même si cette compagnie s'est retirée il y a quelques années de l'appel d'offres public. De cette façon, il devient l'"achat fantomatique du siècle".

