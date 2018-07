Le gouvernement élargit les fonctionnalités du site mypension.be

Le site mypension.be, qui permet aux salariés, indépendants et fonctionnaires d'obtenir des informations sur leur retraite (date de départ et montant de la pension) permet désormais de mieux planifier ce départ en connaissant l'influence de la date à laquelle une personne arrête de travailler sur le montant de sa future pension, ont annoncé les ministres des Pensions et des Indépendants, Daniel Bacquelaine et Denis Ducarme.