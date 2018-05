Le gouvernement Bourgeois épinglé pour avoir accorder un prêt à un cercle d'affaires flamand en échange d'affiliations gratuites

L'organe de contrôle demande à ce que cet argent soit restitué, jugeant l'arrangement peu compatible avec les règles de bonne comptabilité. En début d'année, l'exécutif flamand a décidé d'accorder au cercle d'affaires flamand un nouveau prêt sans intérêt pour un montant de 800.000 euros, un précédent prêt du gouvernement datant de 1987 ayant été récemment intégralement remboursé sous forme d'affiliations pour des ministres, chefs de cabinet et hauts fonctionnaires flamands.

Pour la Cour des Comptes, cette pratique n'est pas acceptable. "Par souci de transparence et d'orthodoxie comptable, il est recommandé que ce prêt soit effectivement remboursé et que les cotisations (au cercle) soient comptabilisées, soit dans les budgets des cabinets pour ce qui concerne les ministres et les chefs de cabinet, soit sur les budgets des entités concernées pour les fonctionnaires", fait-elle valoir.