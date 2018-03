Le gouvernement a encore beaucoup de détails à régler, mais ne cherche pas de package deal

En début de semaine prochaine, le gouvernement Michel attend du Comité de monitoring un nouveau rapport intermédiaire sur son parcours budgétaire. Il est évident qu'il faudra l'adapter ici et là, mais cette fois le gouvernement est plus confiant que lors du premier contrôle budgétaire de l'année. Plusieurs sources gouvernementales ont bon espoir que l'exercice budgétaire restera assez limité et ne sera pas du même ordre que le milliard et demi qu'il fallait parfois trouver dans le passé.

...