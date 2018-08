Le gagnant belge de l'EuroMillions ne s'est pas encore manifesté

L'heureux joueur a remporté le pactole de 107.839.228 euros, ce qui en fait le troisième plus grand gagnant du tirage EuroMillions en Belgique. Les deux autres avaient empoché les coquettes sommes de 168 millions d'euros en 2016 et 153 millions en 2017. "Lorsqu'une personne gagne plus de 25.000 euros, elle est invitée à se présenter au siège de la Loterie nationale, où elle précise son souhait de dévoiler son identité ou pas", explique Jean-François Mahieu.

Les gagnants bénéficient ensuite d'un accompagnement de la part de la Loterie nationale. "Certaines personnes ont besoin d'être rassurées, d'autres nous consultent pour obtenir des conseils de gestion de leur nouvelle fortune, etc. Nous ne les laissons pas seules. Mais cet appui est facultatif, les gagnants peuvent le refuser", poursuit-il. A ce jour, le record de gain est de 190 millions d'euros, remporté le 6 octobre 2017 au Royaume-Uni.