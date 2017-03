Le Forem n'a pas atteint ses objectifs 2011-2016

L'audit souligne globalement que le Forem "n'a, à ce jour, pas atteint l'ensemble des objectifs fixés par le contrat de gestion 2011-2016", et pointe plus particulièrement les activités les plus essentielles de l'organisation, soit l'accompagnement des demandeurs d'emploi.

Entre 2012 et 2015 (années pleines), le nombre de personnes prises en charge est passé de 108.741 à 89.556, soit une baisse de 17,64 %. Sur la même période, l'accompagnement individualisé a connu une érosion du même ordre: 15,72 %.

Le nombre de demandeurs d'emploi ayant bénéficié d'une formation du Forem a lui aussi baissé dans le même temps, de 41.492 à 37.822 personnes, soit une baisse de 8,85 %. "L'évolution des données montre une diminution globale des activités aux différents moments de la prise en charge des demandeurs d'emploi, de même que des réalisations globales en deçà des objectifs initialement prévus", peut-on lire dans le rapport.

Belga