Le Durbuy de Marc Coucke: "Ceux qui ne sont pas assez chics sont mis à la porte"

Depuis peu, l'entrée de la "plus petite ville du monde" avec le vieux pont et le château imposant au bord de l'Ourthe porte le sceau du milliardaire flamand. Mais alors qu'on est en plein été, les dizaines de milliers de touristes que Marc Coucke souhaite attirer à Durbuy se font attendre. "Ici, à droite, monsieur Coucke a racheté tous les magasins et un hôtel", nous explique Bernard Adam, un habitant du quartier. "À gauche, vous avez le restaurant le plus célèbre de Durbuy, Le Sanglier des Ardennes, qui est également entre ses mains."

...