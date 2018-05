Le directeur effectif de la division Transport aérien du SPF Mobilité, occupe irrégulièrement son poste

Le 1er septembre 2017, le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR), nomme Patrick Vanheyste comme directeur général ad interim de la DGTA ( Le Vif/L'Express du 1er septembre 2017). Ancien colonel d'aviation, celui-ci est arrivé au SPF Mobilité et Transports en 2006 comme détaché de la Défense. Sa nomination à la tête de la DGTA est toutefois entachée d'irrégularité car Patrick Vanheyste est contractuel et non pas fonctionnaire : toutes ses décisions auraient dès lors pu être attaquées devant le Conseil d'Etat.

