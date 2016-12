Le CRAC, FMI des communes ?

Les villes et communes de Wallonie se grattent la tête sur l'ultime test de l'année : boucler et faire voter le budget 2017. Depuis plusieurs années, l'exercice se révèle " très délicat " pour des dizaines d'entre elles, glisse Katlyn Van Overmeire, conseillère à l'Union des villes et communes de Wallonie (UVCW). Délicat. Un joli mot pour démarrer son explication : les recettes communales n'augmentent pas mais les charges s'accumulent. En mai, l'UCVW pointait quelques causes : le tax-shift qui enlève des plumes aux centimes additionnels des communes, les transferts massifs de personnes de l'Onem vers le CPAS (coût : 60 millions d'euros), la prise en charge communale des zones de police qui augmente, au fur et à mesure que la dotation fédérale se racrapote... S'y ajoute l'obligation d'avoir un budget à l'équilibre.

