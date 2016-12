Le coup de colère du Prince Laurent jugé déplacé par une majorité de Belges

A noter que les Flamands sont bien plus sévères que les Francophones: 61,1% des néerlandophones ne soutiennent pas le Prince Laurent, contre 33,9% au sud du pays. Plus de 50% des répondants (Flamands 62,1%, francophones 38%) estiment par ailleurs que le Prince ne peut pas rester en ordre utile dans la succession au trône et devrait trouver un métier (Flamands 62,3%, francophones 44,4%).

Concernant la dotation du frère cadet du Roi, une majorité de Belges plaide en faveur d'une action gouvernementale visant à la limiter, soit partiellement (20,8%) soit totalement (36,7%). La suppression pure et simple est surtout soutenue par les Flamands (46,7%, contre 22,4% pour les francophones).

Interrogé mardi en marge d'un colloque au Sénat, le prince était apparu excédé alors qu'il était interrogé par une journaliste, en présence d'une caméra de télévision, sur son action pour l'environnement. Sans ambages, il a demandé qu'on lui laisse faire son travail. "Je me fais emmerder depuis des années, on m'empêche de travailler. Il ne faut pas pousser le bouchon. On m'emmerde pour ne pas pouvoir faire fonctionner mes fondations", avait-il déclaré avant d'exprimer sa lassitude face à certains politiques et sa famille.

Jeudi, Charles Michel a annoncé qu'il aurait un entretien avec le Prince après ces propos polémiques.

Belga