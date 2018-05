"Le conservatisme de la N-VA est un gimmick bien trouvé"

Combien de parlementaires de la N-VA s'étonneraient si vous leur demandez ce que veut dire le conservatisme de leur parti? Après, il y a en Flandre des partis dont la présidente n'est même pas capable d'expliquer clairement les valeurs de base, et c'est au moins quelque chose dont on ne peut accuser la N-VA. La semaine dernière, Bart De Wever a reçu le Edmund Burke Award, du nom du conservateur le plus célèbre d'Europe. Il était si content qu'il a invité un journaliste du Tijd pour couvrir l'événement.

