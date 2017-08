Le conflit entre la N-VA et De Standaard: le journaliste s'explique

Parfois une petite fuite de gaz suffit à déclencher un violent incendie. En cause, un article intitulé "Pourquoi Geens et De Wever ont tous les deux raison". Celui-ci n'était même pas particulièrement acerbe et avait pour sujet un conflit entre le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever et le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V). La réaction sur le site de la N-VA ne se fera pourtant pas attendre. Furieux, Bart De Wever s'en prend autant au journal qu'au journaliste Bart Brinckman : "Celui qui lit l'ancien journal de qualité De Standaard - ce que je ne peux malheureusement plus conseiller à quiconque - aura constaté que le sieur Bart Brinckman qui travaille pour ce même journal a carte blanche pour mener une vendetta personnelle contre moi."

...