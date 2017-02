"Le citoyen se rend toujours davantage compte que l'homme politique n'appartient en fait qu'à une caste"

Mais la curée ainsi déclenchée me fout les boules. Ces tribunaux révolutionnaires qui amèneront quelques décollations brutales et expiatoires m'irritent. Les juges comme les bourreaux ne s'en sortiront pas non plus indemnes. Les radicaux du "peuple" veulent du sang. Les autres les comprennent. Se lavent les mains. J'ai entendu récemment de brillants opportunistes de mes amis (si, j'en ai...), affirmés apolitiques, oser devant moi qu'une petite cure de droite autoritaire ferait du bien aux affaires. Des gentils pourtant. Des universalistes aussi. Brrr. Je crois finalement préférer le gris au brun. "

...