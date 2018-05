Le chômage wallon au plus bas depuis le début des années 90

Le sud du pays comptait 198.279 demandeurs d'emploi inoccupés (dont 1.628 en Communauté germanophone), soit 12,6% de la population wallonne. La baisse est de 17.799 unités ou 8,2% à un an d'écart et de 4.510 unités ou 2,2% par rapport à mars 2018. Toutes les classes d'âge sont orientées à la baisse sur base annuelle, le recul le plus fort se situant parmi les 40-50 ans (-10,2%). Le Forem s'attend par contre à ce que le nombre de demandeurs d'emploi repasse le seuil des 200.000 cet été, notamment lors de l'inscription des jeunes après leurs études.