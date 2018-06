Le chômage a sensiblement baissé en mai en Wallonie

Toutes les classes d'âge sont orientées à la baisse sur base annuelle. A un mois d'écart, la Wallonie compte 6.631 demandeurs d'emploi de moins (-3,3%). Fin mai, la Wallonie comptait 133.357 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations (dont 1.538 en Communauté germanophone) et 26.169 jeunes en stage d'insertion professionnelle (dont 141 en Communauté germanophone).

A ceux-là s'ajoutent 19.220 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 12.902 demandeurs d'emploi inscrits librement dans la demande d'emploi, pour un total de 191.648 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI).

Ces DEI représentent 12,2% de la population active wallonne. Le taux de demande d'emploi était encore de 13,4% à fin mai 2017 et de 13,9% fin mai 2016. Par ailleurs, le Forem a diffusé 26.148 offres d'emploi, ce qui représente une hausse de 33% par rapport au mois de mai 2017. En outre, 676 offres reçues d'Actiris et 11.090 du VDAB ont fait l'objet d'une diffusion via le site du Forem en mai 2018.