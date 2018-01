Le chef de la Défense : "recrutement, recrutement, recrutement"

.

Paraphrasant le slogan "jobs, jobs, jobs" souvent utilisé par le Premier ministre Charles Michel, le "patron" de l'armée s'est exclamé "recrutement, recrutement, recrutement" lors de la présentation de ses voeux à la hiérarchie militaire, rejointe par un parterre d'anciens, de diplomates, de représentants du pouvoir judiciaire, de journalistes et ... du ministre de la Défense, Steven Vandeput, au Musée royal de l'Armée.

La Défense prévoit d'engager 1.581 militaires en 2018, 1.695 en 2019, 2.035 en 2020 et 2.100 en 2021 pour compenser les nombreux départs à la retraite attendus au cours de la prochaine décennie et (tenter de) maintenir ses effectifs à 25.000 hommes et femmes, comme prévu dans la "vision stratégique" approuvée en juin 2016 par le gouvernement. Mais elle se doit d'être un employeur "attractif" sur un marché du travail en pleine évolution, a expliqué le Chod, alors que d'importants investissements en matériels se profilent.

"En 2018, des contrats pour environ dix milliards d'euros sont déposés sur la table du gouvernement" pour le remplacement des avions de combat F-16, des véhicules de combat, des frégates et des navires de lutte contre les mines, a-t-il expliqué en se réjouissant de la fin de l'érosion des budgets militaires.

Mais "l'armée consiste d'abord en des personnes", a souligné le général Compernol.

"Sans soldat, il n'y a pas de défense car la technologie seule ne suffit pas. Et in fine, ce sont toujours les soldats qui font la différence", a-t-il dit.