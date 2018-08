Le centre psychiatrique de Zelzate arrête de pratiquer des écoutes

Ces derniers jours, le centre a été critiqué par plusieurs médias pour avoir mené des écoutes de discussions dans les pièces privées, où les patients rencontrent leurs familles. Le centre est aussi critiqué pour des pratiques dégradantes.

La surveillance vidéo, sans prise de son, restera d'application pour des raisons de sécurité. D'ici la fin septembre, un règlement interne sera rédigé pour "protéger la vie privée des patients et un ensemble de règles seront édictées pour protéger les droits des patients". La pratique d'isolement et de contention, fortement critiquée ces derniers jours, sera évaluée et adaptée.

Si Levanta ne remédie pas aux problèmes mis en lumière, la reconnaissance de l'institution pourrait être suspendue.

Belga