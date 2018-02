Le CD&V veut revenir sur l'accord réduisant les prêts énergie

"Les besoins en rénovation restent trop élevés. En outre, des augmentations de taux d'intérêt sont à prévoir, et il n'est plus du tout certain que les banques prêteront encore longtemps à bon marché pour la rénovation énergétique", explique le député flamand Robrecht Bothuyne (CD&V) dans Het Laatste Nieuws. Le gouvernement avait prévu de ne plus accorder ces prêts préférentiels qu'à certains groupes-cibles et à des associations à partir du 1er janvier 2019. Cette limitation est due à des motifs budgétaires vu le succès du système, mais aussi au fait que ces prêts sont trop souvent utilisés pour l'achat de panneaux photovoltaïques, ce qui n'est pas leur première destination. Le ministre flamand de l'Énergie Bart Tommelein (Open Vld) a rappelé au CD&V son engagement de l'an dernier, tandis que le député flamand Andries Gryffroy (N-VA) confirmait que son parti souhaitait respecter l'accord. Dans l'opposition, le sp.a a annoncé qu'il déposerait une proposition de résolution pour stopper la limitation prévue par le gouvernement.