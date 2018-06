Le CD&V Anvers veut faire de la Métropole "une ville du monde à taille humaine"

Des relations apaisées entre cyclistes et automobilistes, une ville plus verte et des mesures pour lutter contre la pauvreté sont quelques-uns des points issus du programme que le CD&V anversois et son leader Kris Peeters ont mis en avant samedi à l'occasion du lancement de la campagne en vue des élections communales du mois d'octobre.