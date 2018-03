Le calvaire belgo-libyen du prince Laurent

Depuis fin 2014, une ex-asbl du prince Laurent dispose d'une décision judiciaire définitive forçant l'Etat libyen à lui verser 48 millions d'euros de dommages et intérêts. Mais la Libye, un des pays les plus corrompus de la planète (1), refuse de payer. Avec l'étonnant soutien, en Belgique, des Affaires étrangères et des Finances.